En 1998, Oggy voyait le jour. Cette production française a immédiatement été un carton planétaire. Diffusé dans plus de 190 pays, le dessin animée crée par Marc du Pontavice est un vrai phénomène. 20 ans après, le succès est toujours au rendez-vous.

Oggy & Les Cafards

Quelques chiffres pour montrer l’étendu de cette success-story à la française.

Présent dans 190 pays

800 millions de foyers regardent Oggy à travers le monde

La société de production XIlam, a créée 507 épisodes en 7 saisons

Les vidéos d'Oggy sur YouTube cumulent plus d'1 milliard de vues sur la chaîne officielle.

Des événements organisés pour célébrer cet anniversaire.

Le Musée des Arts & Métiers :

Depuis le 7 Octobre et jusqu’au 6 janvier Oggy s’incruste au Musée des Arts & Métiers pour le plaisir des petits et grands. Des cadeaux seront remis aux enfants. Un livret pédagogique sera remis aux jeunes visiteurs afin de les initier aux prémices du cinéma.

Un atelier est mis en place pour faire découvrir aux enfants et aux adultes comment se créer une image animée.

Un Escape Game :

Un Escape Game est mis en place depuis le 20 Octobre au Majestic Escape Game à Paris. L’occasion de réunir petits et grands autour du chat le plus drôle du petit écran. L’Escape Game peut être ajusté si vous êtes adulte avec des énigmes plus difficiles que s’il s’agit d’enfants.

Le but est de retrouver Oggy. L’histoire se passe à différentes époques. Vous allez donc voyager dans le temps, apprendre, découvrir, rire et surtout… Essayer de retrouver Oggy en un seul morceau et tout cela en une heure !

Les dates du Road Show

Un Road Show dans plusieurs villes de France :

Du 22 Octobre au 4 novembre, un Road Show est prévu dans plusieurs villes de France. Plusieurs animations sont prévues comme des ateliers dessins, concours de grimaces, distribution de cadeaux… ainsi que beaucoup d’autres surprises. Tout cela en présence d’Oggy qui fera une parade.

L'Aquarium de Paris :



Du 20 février 2019 au 6 mai 2019, Oggy se mouille à l’Aquarium de Paris. Un livret permettra aux jeunes visiteurs de résoudre des énigmes et ainsi découvrir les eaux de Métropole, d’Outre-Mer ou bien encore le Monde des Requins… Les enfants pourront donc apprendre en s’amusant.

De plus, il leur sera possible de visionner plusieurs épisodes où Oggy et ses amis seront dans ou sur l’eau.

D’autres surprises vous attendent sur le site des 20 ans d'Oggy ainsi que sur le site de France Bleu, à suivre…