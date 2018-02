Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... illustrées de la musique qu'ils aiment, de quoi nous faire sourire et réfléchir !

L'expression "Avoir des flammes"

Quentin, lycéen en Arts appliqués au Lycée Pasteur à Besançon, nous explique l'expression "Avoir des flammes". Il a sondé ses parents sur la signification de cette phrase qu'il utilise souvent et qui les laisse perplexes. Son père a des notions : "Ça fait référence aux réseaux sociaux, c'est un signe de reconnaissance". Sa mère n'y comprend rien : "Ça veut dire avoir le feu aux fesses ? Avoir beaucoup d'énergie ?".

Les flammes sont représentées par un emoji qui apparaît sur le réseau social Snapchat après plusieurs jours de discussion avec la même personne. Si la discussion se poursuit sans discontinuer, on reçoit une flamme chaque jour. Si on s'arrête, les flammes disparaissent. C'est un signe d'amitié ! Quentin a 170 flammes pour 170 jours de discussion d'affilés avec sa meilleure amie.

"Avoir des flammes" c'est la version moderne de "Déclarer sa flamme", "S'enflammer pour quelqu'un". Et pour illustrer cette expression, Quentin a choisi la chanson de Rilès "Thanks god".