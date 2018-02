Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

L'expression "C'est la hess"

Taha est élève en terminale S au lycée de Valentigney. Le Dico des Ados c'est un moyen de créer des ponts, des liens avec les adultes. Il est allé leur demander ce que voulait dire pour eux l'expression "C'est la hess" : "C'est la honte ?", "C'est la misère ?", "J'ai le droit d'appeler ma fille ?", "En anglais j'ai une idée...".

L'expression "C'est la hess" vient d'un mot arabe, hessd, qui veut dire "volonté de nuire". Pour les jeunes d'aujourd'hui, cette expression veut dire "être dans la misère", "dans une situation difficile", "ric rac niveau argent", "on est en galère"...

En illustration, la chanson "C'est la hass" par Zifou feat. La Fouine.

