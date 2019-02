Le Dico des Ados : que signifie l'expression "être dans le mal"

Besançon, France

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

L'expression "être dans le mal"

Roméo a 17 ans et est en Terminale systèmes numériques au Lycée Denis Diderot de Bavilliers. Il a choisi de nous expliquer l'expression "être dans le mal". Il a piégé quelques personnes en leur demandant ce que signifiait cette phrase. La première personne lui propose "se sentir très mal ?".

C'est presque ça. C'est quelqu'un qui a tout le temps des problèmes. Par exemple : "Je suis dans le mal, je viens de rater mon bus et en plus, j'ai 4 heures de maths cet après-midi". On pourrait penser que c'est comme un karma, mais pas du tout. C'est les petites choses qui vont gacher notre journée, faire qu'elle ne va pas se passer comme il faut, qui nous donne envie de rentrer chez nous et se coucher. C'est les petits malheurs du quotidien.

Roméo nous explique l'expression "Etre dans le mal" Copier

Roméo a choisi d'illustrer son expression avec la chanson de Maska "Mon mal être".

Notre Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Plus de quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... illustrées de la musique qu'ils aiment, de quoi nous faire sourire et réfléchir !