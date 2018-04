Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... illustrées de la musique qu'ils aiment, de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le "Dab"

Charlie est élève au lycée Charles Nodier à Dôle. Il est allé faire un microtrottoir pour demander la signification du mot DAB : "C'est un sigle", "C'est une expression drôle ?", "C'est un loisir ?".

Le DAB n'est pas une expression, c'est un mouvement, un geste, inventé par un basketteur américain, Dee Brown, en 1991. Ce mouvement exprime un événement, une action dont on est fier. Des footballeurs européens, des politiciens comme François Fillon et Hillary Clinton, l'ont repris par la suite.

Le geste du DAB consiste à mettre sa tête dans le pli du coude et de tendre les bras parallèles au côté opposé.

Et la chanson qui illustre le mieux cette expression, c'est la chanson "Look at my dab" de Migos.