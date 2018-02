Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le mot "BFF"

Hugo est en terminale scientifique au lycée de Valentigney. Il est allé poser la question aux adultes sur la signification du terme "BFF" : "Bien, beau, quelque chose comme ça ?", "Bien fait", "Beau fief de Franche-Comté", "Best friend family ,"...

"BFF" est en fait l'acronyme de Best Friend Forever = meilleur ami pour toujours. Si un ado dit "Tu es ma BFF", cela signifie "Tu es ma meilleure amie et rien ne pourra nous séparer."

Le choix musical de Hugo, c'est la chanson "Je serai" de Lorie.

