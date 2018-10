Besançon, France

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Le mot "degain"

Thomas a 16 ans et étudie au Lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains. Il a choisi le mot "degain". Il n'a pas eu de succès auprès des adultes interrogés sur la signification de ce mot : "Je suis dégoûté ?", "C'est un gros mot ?".

En fait, c'est un mot qui vient de Marseille. Il signifie "Il n'y a personne", "Il n'y a rien". Par exemple : "Je suis allé chez mon ami mais il avait degain", cela veut dire "Il n'y avait personne".

La chanson qui illustre le mieux pour lui son mot est "Comme un Dégun" de Fianso.

