Le Dico des Ados : que signifie le mot "la go"

Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon. Léo nous explique le mot "la go".

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Le mot "la go"

Léo est en Terminale Systèmes numériques au lycée Denis Diderot à Bavilliers. Il a choisi de nous expliquer le terme "la go". Les adultes ne sont pas bien inspirés par ce mot : "Aucune idée", "On y va ?".

La go désigne les filles, sa petite amie, sa copine. Mon pote me dit souvent : "Je vais voir ma go !".

Léo a choisi la chanson "La go" de Niska.

