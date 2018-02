Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le mot "Osef"

Loann est en seconde au Lycée Armand Peugeot à Valentigney. Il a choisi le terme "Osef" qui est peu utilisé par les jeunes, mais que vous pourrez quand même entendre de temps à autre. Du côté des adultes, c'est l'ignorance totale, du jamais entendu.

Eh bien "Osef" signifie tout simplement "On s'en fout". Si maman vous dit de préparer la table, vous répondez "Osef"... et elle n'y comprendra rien, il vaut mieux. Evitez de lui faire découvrir le Dico des Ados !

Pour illustrer cette expression, la chanson "Le dîner" de Bénabar.