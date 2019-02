Le Dico des Ados : que signifie le mot "la mif"

Besançon, France

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Le mot "la mif"

Tadjedine est en Terminale systèmes numériques au Lycée Denis Diderot de Bavilliers. Il a choisi de nous expliquer le mot "la mif". Il a posé la question sur la signification de ce mot aux adultes : "C'est la Mif de Belfort où les jeunes vont s'inscrirent pour chercher du travail ?". C'est pas du tout ça !

C'est un mot qui désigne les copains les plus proches. Exemple : "A midi à la cantine, on se réunit avec la mif !".

Tadjedine a choisi d'illustrer son mot avec la chanson de Orelsan, "La famille, la famille".

