Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... illustrées de la musique qu'ils aiment, de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le mot "Le sang"

Adèle est en 1ere S au Lycée Pasteur de Besançon. Avez-vous déjà entendu ces phrases "T'es le sang" ou "Le sang de la veine" ? Elle a posé la question aux adultes : "Ça peut être lié à l'hérédité, à la filiation, aux parents et la famille", "Ça peut signifier être en colère, avoir le sang qui bouillonne, être exaspéré".

En fait, Adèle utilise ces mots avec les personnes qui sont très proches d'elle, ses vrais ami(e)s, "T'es trop mon sang !" "T'es le sang de la veine". Elle utilise ce terme avec les personnes en qui elle a entière confiance, qu'elle aime vraiment, qui la comprennent, avec lesquelles elle s'entend bien. C'est presque comme un rapport de famille, une famille qu'elle a choisi.

Et la chanson qui illustre cette expression ne pouvait être que "Wesh le sang" de Medi Meyz feat. Hooss.