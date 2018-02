Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le mot "Michto"

Manon est élève en Terminale S au Lycée Armand Peugeot de Valentigney. Elle a choisi le mot "Michto", diminutif de michtonneuse. Mais ça n'inspire pas vraiment les adultes : "Une quoi ?", "C'est quelqu'un qui ment tout le temps ?", "Elle fabule ?", "Rien à voir avec mytho ?".

C'est une fille qui se met avec quelqu'un pour son argent, qui est superficielle. Le mot "Michto" est apparut dans les années 2000 et vient du terme familier roumain mysto qui veut dire beau, sympa, cool, super. Aujourd'hui, le sens du mot "Michto" a changé et désigne une opportuniste qui se rapproche de ceux qui ont de l'argent. Pour la police, ce terme désigne les prostituées. Pour un homme, on dira un michton, un homme naïf qui se laisse duper par une michto.

Pour illustrer son propos, Manon a choisi la bande originale du film Alibi.com, "Marre des michtos" chantée par Nawell Madani.

Manon nous explique le mot "Michto" Copier

Retrouvez dans le Dico des Ados, la signification des mots heja, wesh, turfu, thug, crush, bae, khenez, chiller, ... et d'autres.