Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le mot "Punchline"

Flore a 17 ans et est en Terminale S au Lycée Armand Peugeot de Valentigney. La signification du mot "Punchline" n'est pas très claire pour les adultes auxquels elle a posé la question : "Ça a un rapport avec le punch ?", C'est une date limite ?", "C'est quand on fait un débat ?", "Un moment où on est au top ?".

La "Punchline" chez les ados, c'est une phrase forte qui reste dans la tête, au lycée on entend aussi ce mot quand quelqu'un a fait une bonne blague. C'est un mot qui vient de l'anglais et qui désigne une chute, la fin d'une phrase. Les rappeurs utilisent beaucoup les punchlines dans leurs chansons, soit pour taquiner leur adversaire, soit donner une leçon de vie.

Pour Flore, l'artiste qui fait les meilleures punchlines, c'est Nekfeu. On écoute la chanson "Tempête".