Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados de France Bleu Besançon.

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ?

France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau ! Notre premier Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Quarante expressions, images, curiosités et inventions de langage... de quoi nous faire sourire et réfléchir !

Le verbe "Chiller"

Margot, élève au lycée Saint-Jean de Besançon en 1ere ES, a choisi de nous présenter la signification du verbe "chiller". Un terme inconnu des passants qu'elle a interrogé. "Chiller", c'est prendre du bon temps, se détendre entre potes, profiter de la vie sans soucis du lendemain .... un dimanche devant la télé avec une bonne série et un bon chocolat chaud. La chanson qui illustre le mieux ce mot est pour elle "Utopia" de Rilès. A écouter ici.