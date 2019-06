Le dragon de Game of Thrones en métal recyclé, star de la foire internationale

Les visiteurs de la foire internationale de bordeaux font la queue pour être pris en photo aux côtés de la réplique de Drogon, l'un des dragons de la série Game of Thrones, fabriqué à partir de pièces détachées en métal recyclé. Une réalisation de la société bordelaise Metalevent.

Au centre du Hall 1 du parc des expositions, une réplique de Drogon, l'un des dragons de la série Game of Thrones.

Bordeaux, France

C'est une structure impressionnante, qui se dresse à plus de 2 mètres de hauteur, dans les allées du parc des expositions de Bordeaux à l'occasion de la Foire internationale. Fabriquée à partir de pièces détachées de voitures en métal, un dragon, qui représente l'un des bébés de Daeneris, le personnage de Game of Thrones, fait l'objet de toutes les attentions. Les visiteurs se pressent pour être pris en photo à ses côtés. A quelques mètres de là, contre le mur, une autre oeuvre, le trône de fer, représentation issue de la même série phare de la chaîne de télévision américaine HBO. Ces sculptures visent à rappeler qu'à l'occasion du Bordeaux Geek Festival, qui commence ce samedi 8 juin, l'une des actrices de la série, Bella Ramsay (qui interprète Lyanna Mormont), sera présente pour rencontrer les fans de GoT.

Ces œuvres, ainsi que d'autres, inspirées de la science fiction et de l'univers hollywoodien, sont louées par la société bordelaise MetalEvent.