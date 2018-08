Le 1er festival américain de Portbail dans la Manche s’installe samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 sur l'ancien terrain de foot et dans le gymnase de la commune normande.

Portbail, France

Sur le festival organisé par le Sunrise Country de Siouville et 7 autres clubs, les visiteurs pourront admirer des voitures et motos américaines, déambuler dans un campement US Army de 500 m2, visiter un camp western et s’initier au rodéo sur un taureau mécanique.

Un parquet de 200m2 sera à disposition pour les amateurs de danse country.

Un concours de déguisement est organisé pour les enfants (inscriptions avant fin août), une structure gonflable et des exposants divers attendront petits et grands.

2 concerts sont au programme du festival américain de Portbail :

Samedi à 20h30 : Frank Silver et ses musiciens :

Dimanche à 14h : Memphis Reward

Une Grande parade animera le bourg de Portbail dimanche 8 septembre à partir de 10h.

Le festival américain de Portbail en pratique :

Lieux : Sur l’ancien terrain de foot de Portbail et dans le gymnase pour les concerts.

Horaires : Samedi 8 à partir de 10h jusqu’au dimanche 9 septembre à 18h.

Tarifs : entrée : 5€ par jour

Pass samedi + concert : 13€

Pass 2 jours + concert : 17€

Si inscription avant fin août - 16€ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Restauration sur place.

Renseignements et inscriptions au 06 67 64 53 7