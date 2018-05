France Bleu Provence est partenaire de la 1ère édition du Festival Celtique de St Estève Janson le samedi 26 mai à partir de 16h au théâtre de verdure.

Pour cette 1ère édition, le Festival Celtique de St Estève Janson résonnera aux musiques et s'animera autour des danses Écossaises, Irlandaises et Galiciennes.

Un festival pour petits et grands.

Les enfants seront à l'honneur avec des chasses aux trèfles, des jeux d'adresse en bois et du tir à la corde., des animations de danse par le Centre Galicien de Marseille et initiations à la danse Irlandaise par les Skill Boots. des contes et légendes seront racontés par Rémy Salamon et pour fini un concerts pour enfants avec Patrick Angius.

En savoir plus : Le site internet du festival.