Le plus vieux festival de France est ardéchois. Depuis plus de 40 ans, Saint Michel de Chabrillanoux vous propose ce rendez-vous musical et festif, dans une ambiance unique autour du partage et de la convivialité.

La billetterie est ouverte. Retrouvez tous les renseignements ici : http://www\.fnacspectacles\.com/place\-spectacle/festival\-de\-la\-chabriole\-2018\-fstfcha8\-lt\.htm