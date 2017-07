Entre continuité et innovation, le Festival de la Côte d’Opale revient pour une 41e édition qui se déroulera du 17 au 22 Juillet 2017 dans le boulonnais.

Le Festival mêle les genres et les univers pour le plus large public , c'est à ne pas manquer.

15 artistes sur scène entre Gros talents de la chanson française et international, du rock, de la variété, de la musique populaire et classique, avec entre autres CLAUDIO CAPEO /THE BUN’S / AXEL BAUER / CALI/ KERY JAMES/ ALBIN DE LA SIMONE / CALYPSO ROSE

LE PROGRAMME du 17 au 22 juillet:

- FCO

TONY MELVILL & USMAR LUNDI 17 JUILLET 2017 À 17H00 - LE PHÉNIX, OUTREAU

Tony Melvil a suivi un parcours de violoniste classique tandis qu’Usmar est un autodidacte qui manipule des machines. Leurs deux univers se marient avec bonheur dans ce spectacle réjouissant qui nous plonge ou nous replonge dans l’imaginaire débordant des enfants avec beaucoup de malice.

JULIETTE ARMANET LUNDI 17 JUILLET 2017 À 20H30 - HÔTEL DU PARC, NEUCHÂTEL-HARDELOT

Juliette Armanet livre un premier album, Petit Ami, qui évoque les grandes heures de la variété française et les remet au goût du jour avec élégance et subtilité. La comparaison avec ses illustres pairs s’arrête là car il y a chez cette jeune artiste une vraie singularité à découvrir sans plus attendre sur scène.

GORAN BREGOVIC LUNDI 17 JUILLET 2017 À 20H30 - HÔTEL DU PARC, NEUCHÂTEL-HARDELOT

Musicien complice du réalisateur Emir Kusturica, Goran Bregovic donne vie avec son orchestre des mariages et enterrements à une musique festive, mélange de rock et de tradition des balkans. Un retour très attendu sur les terres du Festival de la Côte d’Opale où il a déjà mis le feu.

« MOTIVÉS » MOUSS ET HAKIM MARDI 18 JUILLET 2017 À 20H30 - LE CHAUDRON, LE PORTEL

« Motivés, motivés, il faut rester motivés » : tout le monde connaît ce refrain. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est issu d’un répertoire de chansons révolutionnaires qui vivent plus que jamais dans les cortèges de manifestants, et sur scène, portées par l’énergie des deux chanteurs de ZEBDA.

CLAUDIO CAPÉO MARDI 18 JUILLET 2017 À 20H30 - LE CHAUDRON, LE PORTEL

Révélé par la télévision, Claudio Capéo a su toucher le cœur d’un large public avec son timbre de voix unique et une gouaille de chanteur de rue. Souvent comparé à «Zaz au masculin», il remet l’accordéon au goût du jour et redonne ses lettres de noblesse à la chanson populaire.

THE BUNS MERCREDI 19 JUILLET 2017 À 20H30 - SALLE PILBOIS, DESVRES

Molly & June forment the Buns, un jeune groupe picard dans la tradition des duos rock à la White Stripes. Si leur nom évoque les chignons bien coiffés des fifties, leur musique transpire le rock garage pour un parfait accord entre fougue et sensualité.

AXEL BAUER MERCREDI 19 JUILLET 2017 À 20H30 - SALLE PILBOIS, DESVRES

On ne présente plus le musicien et chanteur français dont les succès ont jalonné la carrière : « Cargo de nuit « , « Eteins la lumière » ou encore « A ma place » avec Zazie. Autant de titres connus du public et repris dans un album live sorti en mai aux couleurs résolument roc

EDGÄR JEUDI 20 JUILLET 2017 À 20H30 - LE PHÉNIX, OUTREAU

Edgär, derrière ce nom mystérieux se cachent deux jeunes garçons originaires d’Amiens. Voix, claviers, guitares et sons électroniques se mélangent avec une telle harmonie qu’ils ne font plus qu’un et nous livrent une pop riche et aérienne.

ALBIN DE LA SIMONE JEUDI 20 JUILLET 2017 À 20H30 - LE PHÉNIX, OUTREAU

Après avoir collaboré avec les grands noms de la chanson française, Albin de la Simone chante sa vie et ses amours avec une audace élégante qui vient bousculer une certaine mélancolie. Entouré d’instruments à cordes, il se livre dans un concert intimiste entre moments de grâce et humour décalé.

CALYPSO ROSE VENDREDI 21 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

2017 est l’année de la consécration pour la mamita du calypso. Avec un album produit par Manu Chao et une victoire de la musique du meilleur album de musiques du monde, l’artiste caribéenne enflamme les scènes internationales avec la vigueur d’une jeune fille.

CALI VENDREDI 21 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

Artiste incontournable de la scène française, Cali est un chanteur entier qui ne laisse pas insensible. Sa grande générosité, son sens de la poésie, ses engagements de cœur et d’esprit en font un artiste attachant que l’on prend plaisir à voir et à revoir sur scène où il donne toute sa dimension.

MORCHEEBA VENDREDI 21 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

Le groupe mythique de trip hop anglais se reforme autour de sa chanteuse star, Sky Edwards, pour le plus grand bonheur des fans et des mélomanes. Ils défendront des morceaux de leur dernier album tout en rendant hommage aux tubes qui ont jalonné leur carrière.

KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR SAMEDI 22 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

Star du hip hop dit « conscient », Kery James est une plume aguerrie qui met des mots sur les maux de notre société. Accompagné d’un live band, c’est également un show man hors paire qui s’approprie la scène pour porter haut et fort la parole de ceux qui ne l’ont pas

BOULEVARD DES AIRS SAMEDI 22 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

Boulevard des Airs a réussi la prouesse de rencontrer un succès d’estime, gagné sur scène, et un succès public avec « Bruxelles », leur troisième et dernier album. Leur musique éclectique et reconnaissable mélange sonorités espagnoles, machines électroniques, rock et chanson française.

JULIAN PERRETTA SAMEDI 22 JUILLET 2017 À 20H00 - GARE MARITIME (PLEIN AIR), BOULOGNE

Habitué au sommet des charts avec des tubes tels que « Wonder Why », « Miracle » ou « I cry », Julian Perretta marque son grand retour en 2016 avec l’album KARMA aux sonorités très dansantes. 2017 fera place à la scène où sa musique pop électro fait fureur.

JULIETTE ARMANET - ErwanFichouTheoMercier

CLAUDIO CAPEO - Yann-Orhan

THE BUNS - Sarah-Desti

CALI - affiche-tournee-electrique-

« MOTIVÉS » MOUSS ET HAKIM - HM8_Sylvain_Gripoix

Toutes les news ici: festival-cotedopale