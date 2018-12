Le Festival de Musique et de chants sacrés de Carros

Le Festival de musique et de chants sacrés revient pour la troisième édition du 14 au 16 décembre à Carros

Bientôt Noël l’occasion de se réunir et de se recueillir, la musique nous porte et nous galvanise Pour la troisième fois cette année la ville de Carros met en scène de grands artiste et des artistes en devenir autour de la musique et du chant sacré Tous les concerts sont gratuits sur réservation

Pour connaitre le programme complet cliquez ICI !