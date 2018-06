Jusqu'au 25 août 2018 Le Festival des Abbayes en Lorraine ouvre son dernier cycle de concerts, de conférences et de partenariats autour des Jardins et de la Nature. Une belle saison 2018 vous attend pour les 15 ans du festival en partenariat avec France Bleu Lorraine

Du 16 mai au 25 août le Festival des Abbayes vous invite à Nature et Jardins !

saison n°3 : "Ordre et désordre" "_Le ballet comique de la Reine_"

Daniel Caquard, le directeur du festival, nous présente le Festival des Abbayes de Lorraine 2018 ci dessous :

PROGRAMME 2018

Les jardins musicaux : "Le ballet comique de la reine"

le balet comique de la royne est un évènement de l'histoire de la musique et de la lorraine. le festival vous propose deux journées de fête dans le grand parc de l'abbaye de moyenmoutier. plusieurs centaines de musiciens, de danseurs, de plasticiens, de chercheurs, d'amoureux de la nature vous accueillent...renaissance!

vendredi 29 juin

14h à minuit : la fête nuptiale

11h30 conférences et ateliers de danses et de mots, repas, concerts gratuits

20h préambule au concert (ouvert à tous)

21h concert privé et public...

«le ballet comique de la royne» (1581)

1581, une immense fête se déroule lors du mariage de la sœur de la reine de France, Marguerite de Lorraine...une cinquantaine d'artistes vous plongent au cœur de la renaissance : musique, danse, chants et théâtre sont mis en scène, dessinant les premiers pas de l'opéra...entrez dans la danse !

samedi 30 juin

11h – minuit : fête champêtre

"les jardins musicaux"

Du matin jusqu'au soir le grand parc de l'abbaye sera animé en continu par des ensembles musicaux professionnels, des amateurs de conservatoires lorrains, des moments de danse et d'animations par les enfants et tout cela au milieu d'une foire aux plantes, d'ateliers et d'espaces de détente et restauration...une grande fête à la musique et à la nature qui s'achèvera avec la compagnie outre mesure et un bal nocturne...

jeudi 05 juillet

21h - abbaye de Senones : le jardin des pouvoirs

« les tourments d'un génie »

Ludwig Van Beethoven : symphonie n°7 & concerto n°3 pour piano et orchestre -

Conférence à 17h à l'abbaye de Senones

Didier Francfort [ Université Lorraine ] "Beethoven, l'insoumis" - présentation par le goethe institut

vendredi 13 juillet

21h - abbaye d'Etival : le jardin des simples

” Claudio Monteverdi, sacré ou profane ?"

Monteverdi fut ordonné prêtre en 1632. On ne sépare pas vraiment encore le sacré et le profane et le padre Claudio Monteverdi composera à la fin de sa vie, outre une quarantaine de pièces sacrées, pas moins de dix-huit opéras...

2 conférences à 16h30 à l' abbaye d'Etival - "Sacré profane"

Damien Parmentier : [ docteur en histoire – médiéviste ] les prémices de la réforme de l'église (13e-15e s)

Laurent Naas [ historien du livre et des bibliothèques - Sélestat ] l'humanisme rhénan aux sources d'Erasme

samedi 21 juillet

21h à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges : dans le jardin d'un roi

”chant nuptial, chant royal”

épithalame, grands motets à la vierge accompagnent le célèbre te deum de Marc-Antoine Charpentier, louange musicale chantée à l’occasion d'une victoire militaire ou d’un mariage royal...

dans l'esprit de la saison et des mariages, Hervé Niquet, en éminent spécialiste du répertoire baroque français, nous offre un grand moment de fête... royal !

Conférence à 17h au musée Pierre Noël de Saint-Dié-des-Vosges

Laurent Jalabert [ université lorraine ] « France et Lorraine sous le règne d'Henri III»

dans la mouvance du Ballet comique de la reine

samedi 04 août

21h à l'abbaye d'Autrey : le jardin céleste

« paix originelle et batailles célestes »

Jean Tubéry et la Fenice nous proposent un nouveau programme spécifique pour le festival conçu autour du jardin des origines, ordonné et symbole de paix, et le désordre des batailles célestes nées à la suite du péché originel...

Riche de jardins dignes de son histoire séculaire, l’abbaye notre-dame d’Autrey constitue un écrin idéal pour ce programme, en première création dans l’hexagone...bienvenue dans un jardin céleste

visite : jardins de l'abbaye

samedi 11 août

21h à l'abbaye d'Etival : _jardin secret, jardin de femm_e

”parole à l'absent”

un dimanche ensoleillé, loin de leur bien-aimé envoyé au front, des femmes chantent leur tendre attente : quelques bijoux d'un rare répertoire où les voix de femmes s’entrelacent avec la douceur du piano et les cordes du célèbre quatuor féminin Zaïde.

18 jeunes artistes talentueuses vont se glisser dans les habits faits d'espoir et de nostalgie de toutes ces femmes qui ont tant attendu l'absent...chants d'espoir.

conférence à 17h à l' abbaye Etival par Anne Peroz [ université Lausanne ] « les femmes dans la grande guerre »

mercredi 22 août

21h à la scierie de la Hallière : dans le jardin d'une muse

” maître et disciple ”

"Votre palais est plus petit qu'une cabane, votre public est moins qu'une personne" Monsieur de Sainte Colombe ouvre en grand la porte d'une simple cabane en bois au fond de la forêt à Lucile Boulanger, jeune gambiste virtuose. Fuir les palais et ne rechercher que la musique, un enjeu à la hauteur de son talent...nuit d'été, nuit sublime "Tous les matins du monde" P. Quignard

samedi 25 août

21h au temple de Munster : les vignes du seigneur

"Saint siège et Saint empire"

Le Codex Caioni est un témoin précieux de la musique du XVIIe siècle en Hongrie.

Conférence à 17h : "Tokay et pinot gris" au sujet de la Hongrie... _par_Caroline CLAUDE-BRONNER Spécialiste en Histoire de la Viticulture

