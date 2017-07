Du 13 au 16 juillet, le Festival des Bandafolie's avec France Bleu Limousin

Cette année encore, les Bandas vont envahir Bessines-sur-Gartempe pendant quatre jours. Le 21ème Festival des Bandafolie's est à vivre avec France Bleu Limousin !

Du 13 au 16 juillet cette commune de Haute-Vienne nous offrira de la musique, de la convivialité, des sourires et un peu de folie !

De nouveaux groupes et de belles surprises en perspective ! Les bénévoles ont travaillé toute l'année autour du président des Bandafolie's Jean-Pascal Dumet, pour nous proposer un programme encore plus festif qu'en juillet dernier. Réservez d'ores et déjà ces dates sur votre agenda et faites le savoir à vos amis pour faire la fête autour de tous les musiciens invités et pour partager la chaleur, la convivialité et l’échange des cultures dans une ambiance des grandes fiestas du Sud-Ouest !

La nouvelle édition des Bandafolie's sera à vivre en direct sur France Bleu Limousin Samedi 15 juillet de 10h à 12h30 avec les organisateurs et les musiciens participants.

A gauche, Jean-Pascal Dumet, président des Bandafolie's et musicien au sein de la Banda de Bessines - ©Bandafolies FB

Un programme en fanfare pour conserver l'esprit des Bandafolie's!

JEUDI 13 JUILLET rendez-vous au lac de Sagnat

13h30 : Grand Concours de Pétanque ouvert aux licenciés ou non

19h30 : Les 14èmes Bandafoulées, une corrida pédestre de 7km 500 animée par des Bandas

À partir de 20h : Grillades Party

Grillades Party 20h30 : Grande Nuit des Fanfares de rue et des Bandas de la Haute-Vienne (avec : le LimouZi'K Band, la Fanfare VLQJTS, les Insupportables, la Banda de St-Léonard et les P’tits Culs Ivres de Limoges )

À partir de 23h30 : Bodega en plein air animée par Clem's

Vendredi 14 juillet, rendez-vous au centre ville de Bessines sur Gartempe et au Lac de Sagnat

À 11h15 : Défilé commémoratif au monument aux morts de Bessines sur Gartempe

À 12h00 : Ouverture Officielle de la nouvelle édition des Bandafolie's place de la Mairie de Bessines sur Gartempe

À 16h30 : Spectacle du groupe de Gymnastique de la Brigade des Pompiers de Paris au Lac de Sagnat

À 18h30 : Le Paquito des Pitchouns au Lac de Sagnat

À partir de 19h : Spectacle des Bandas et feu d'artifice tiré du Lac de Sagnat et concert du groupe Agora Fiesta ( 63 )

le Groupe de Gymnastique de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris présent aux Bandafolie's 2017 - ©Bandafolies Fb

Samedi 15 juillet, rendez-vous au centre ville de Bessines sur Gartempe et au Lac de Sagnat

À partir 11h00 : réveil de la ville en musique puis Band'apéro

À 16h00 : Défilé parade et présentation des groupes présents

À partir de 19h30 : repas Bœuf Limousin animé par tous les groupes dont la Banda de Bessines sous chapiteau au Lac de Sagnat

À partir de 20h30 et jusqu'au petit matin : Grande Nuit des Bandafolie's sur 3 scènes avec plus de 300 musiciens et 5h de spectacle

À partir de 0h30 : animation de LA Bodega ODEGA par Jean Prat, n°1 des soirées festives.

Pour le repas Bœuf Limousin, les réservations sont obligatoires : 05 55 76 09 28

Les Bandafolie's, un rendez-vous festif incontournable avec France Bleu Limousin - ©Bandafolies FB

Dimanche 16 Juillet, rendez-vous dans le bourg

Toute la journée : grande Brocante des Bandafolie's dans le bourg et musique dans tous les coins de rues dès 15h30

À partir de 8h30 : Randofolie's au départ du Champ de Foire de Bessines sur Gartempe.

À partir de 9h30 : Casse-croûte spécial "amourettes" sur l'esplanade Populaire du Centre

À 10h45 : Messe en Musique sous le grand chapiteau

À 12h30 : Pique-nique géant animé par les Bandas sur l'esplanade Populaire du Centre

À 15h00 : Défilé musique et chorégraphie des groupes en centre ville

Des habitués et des nouveautés

Pour cette nouvelle édition, le comité organisateur a décidé de "frapper un grand coup" en invitant des groupes qui sont déjà venus à Bessines, et qui ont marqué l'histoire du festival par leur passage, et des nouveaux groupes que nous découvrirons à partir du 13 juillet ! Parmi les bandas qui reviennent, les amis belges du Musica Gogo He de Goé-Limbourg. Cette formation a été la révélation de l'édition 2014 des Bandafolie’s.

Parmi les nouveautés, bienvenue à une Banda de Madrid : Charanga New Tocados

Une banda qui débarque de Riverside en Californie : Top Shelf Brass Band. 9 jeunes américains viendront spécialement des Etats-Unis pour la 21ème édition des Bandafolie’s...une des révélations de cette édition 2017.

La banda Top shelf Brass Band sera présente à Bessines sur Gartempe pour la 21ème édition des Bandafolie's - ©Top shelf Brass Band FB

Faire la meilleure musique dans la meilleure ambiance / Les Bandafolie's

Venez rejoindre l'équipe des Bandafolie's et France Bleu Limousin pour notre émission en direct Samedi 15 juillet de 10h à 12h30.