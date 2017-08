Le Festival des Voiles de Travail 2017 à Granville du 23 au 27 août

Port de corsaires, port de pêche, premier port coquillier de France, Granville fait revivre son riche passé maritime pendant 4 jours. L'occasion d'admirer des voiliers traditionnels d'exception.

Les vieux gréements

Deux caravelles de légende seront les invitées d'honneur du festival cette année. Não Victoria et Boa Esperença, véritables musées flottants ouvriront leurs portes au public. Croix du Sud III, un dundee langoustier construit à Camaret en 1934 et restauré récemment aux chantiers Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue arrivera à quai le 24. Enfin le Marité, la Granvillaise, et le Lys Noir proposeront chaque jour des sorties en mer.

La caravelle Nao Victoria sera présente à Granville (50) pour le festival des Voiles de Travail

Des animations gratuites sur le village

Ouvert de 10h à 19h (17h le dimanche), le village vous proposera des démonstrations de la pêche à la drague, du travail de la morue à bord, de la fabrication du sel de l'avranchin à partir du sable de la baie, du travail de la nacreet bien entendu de nombreuses dégustations.

Concerts, expositions, festival des enfants, téléchargez ici tout le programme et découvrez le site du festival.

France Bleu Cotentin, radio partenaire du festival, sera présente en direct de Granville .