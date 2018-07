Le festival des Voiles de Travail en Normandie est une grande fête autour du riche patrimoine maritime de Granville.Du 22 au 28 août 2018, montez à bord de vieux gréements, assistez au travail du poisson, dégustez des coquillages et participez en famille à de nombreuses animations.

Granville, France

Avec plus de 50 000 visiteurs, 2500 kg de produits du port de pêche, 3000 repas servis sur les quais (chiffres du festival 2017) les Voiles de Travail est un évènement maritime incontournable du sud Manche.

Pour cette 7ème édition du festival, Granville met à l’honneur Marin-Marie, écrivain et peintre de marine. Une exposition sur le village du festival et une conférence donnée par son petit-fils, lui sont consacrées.

Au programme du festival des Voiles de Travail 2018 :

Des sorties en mer à bord de vieux gréements sont proposées aux visiteurs : 3h30 de navigation à bord du Marité , de la Granvillaise, du Lys Noir ou de la Croix du Sud lll. Les réservations se font au 07 82 03 53 16.

A quai est organisée la visite du Marité, dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français.

Sur le village du festival de nombreuses animations attendent petits et grands : démonstrations de pêche à la drague, travail de la morue, fabrication du sel, travail de la nacre, expositions, dégustations d’accras de morue et séances de cinéma gratuites en plein air …

Côté restauration : La cambuse propose des dégustations des produits de la mer : bulots, huîtres, moules, noix de Saint-Jacques, tronçons de roussette, lançons, filets de dorade et de tacaud… directement du pêcheur à l’assiette.

Les plus jeunes ont rendez-vous dans Le repère des moussaillons, un espace ludique et pédagogique avec des jeux autour de la mer, des activités manuelles, des lectures contées, une chasse au trésor, de l’accrovoile et des initiations à la navigation.

Pendant la durée du festival des déambulations musicales et concerts gratuits animent les quais.

Nouveauté cette année : Le repère Pléville Le Pelley : un nouvel espace est dédié aux créateurs, illustrateurs, brocanteurs…

Plus de détails sur le programme : Voiles de travail de Granville Terre & Mer

Le festival des Voiles de Travail 2018 en pratique :

Le festival se déroule du 22 au 28 août 2018 sur le port de pêche de Granville.

Le village des Voiles de Travail est ouvert gratuitement de 10 h à 23 h sauf le dimanche de 10h à 17h.

La réservation pour les sorties en mer à bord de vieux gréements : 07 82 03 53 16

Le plan du festival Voiles de Travail 2018

La 7ème édition du festival des Voiles de Travail est organisée par la Communauté de Communes Granville Terre &Mer.