Cueillettes, expositions, explications…pour tout savoir sur les champignons de Normandie rendez-vous samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 dans la salle du château de Valognes dans la Manche.

Valognes, France

Les 32ème journées mycologiques sont organisées par l’association mycologique du Cotentin de Valognes.

Au programme du Festival du champignon à Valognes 2018 :

Sorties cueillettes guidées :

Les sorties cueillettes sont organisées par groupes, accompagnées par des guides mycologues qualifiés à raison d’un guide au minimum pour 15 personnes. Le départ en voitures se fait de la place du château. Les inscriptions se feront à partir de 8h30 et 13h45 dans la salle du château.

Les sites de cueillette comprennent des bois domaniaux et des bois privés. Des propriétaires de manoirs et châteaux nous autorisent à titre tout à fait exceptionnel, l’accès à leur domaine. Au retour de cueillette des mycologues confirmés accueilleront les participants dans la petite salle du château pour inventorier les cueillettes.

Les horaires des cueillettes :

Le samedi de 9h à 11h et de 14h à 17h

Le dimanche de 9h à 11h

Expositions dans la salle du château de Valognes :

Les visiteurs pourront admirer les champignons cueillis lors des sorties, découvrir des panneaux pédagogiques sur la biodiversité mis à disposition par la Société des Sciences et se procurer des bulletins et livres mycologiques.

Des exposants de produits naturels seront aussi présents : apiculteur, vanniers, peintres nature...

Le festival du champignon à Valognes 2018 en pratique :

Samedi 13 octobres de 9h à 12h et de 14h à18 h.

Dimanche 14 octobre de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Salle du château : Place du Château 50700 Valognes

Tarifs (sortie+exposition) : 2 € gratuit pour les moins de 14 ans. les inscriptions se feront sur place.

Renseignements au 02.33.03.42.64

Le Facebook de l’association mycologique du Cotentin : AMC Valognes

Le site de l’association : Association mycologique du Cotentin