Le festival Garorock est à la recherche de bénévoles

L'un des plus grands festivals de la région, le festival électro rock qui a lieu plaine de filhole à Marmande du 30 juin au 2 juillet recherche des bénévoles. L'an passé 1600 bénévoles avaient été mobilisés pour accueillir plus de 130 000 festivaliers. Plusieurs têtes d'affiches sont attendus comme Phoenix, Kungs, M.I.A, petit biscuit ou encore le collectif Motivés! Les organisateurs recherchent 600 bénévoles.

Des missions très variées vous attendent si vous êtes intéressés pour vivre cette expérience. Collecter les déchets, accueillir et diriger les festivaliers...si ça vous dit, ce samedi, une campagne de recrutement va être lancée sur le site du Garorock. Il faut simplement avoir 18 ans et plus, être disponible les trois jours du festival et être motivé!