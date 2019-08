Le festival Hestiv'Oc la fête des musiques et cultures du sud c'est du 22 au 25 août 2019 avec France bleu Béarn

La 15ème édition d'Hestiv'Oc, le festival des musiques et cultures du sud, c'est du 22 au 25 août 2019. Cette fête dédiée à la culture occitane est à vivre sur France Bleu Béarn durant ces quatre jours en direct du stade Tissié à Pau.

Depuis le stade Tissié à Pau, découvrez les coulisses d'Hestiv'Oc au micro d'Emilie Dekegel, Isabelle Young et Eric Bentahar sur France Bleu Béarn pour quatre émissions en direct le jeudi 22 août de 16h à 20h, le vendredi, samedi et dimanche de 16h à 19h. Munissez-vous de vos foulards jaune et venez chercher votre chapeau de paille au stand France Bleu.

Durant quatre jours le festival Hestiv’Òc organisé par l'association Accents du Sud, réunit près de 40 000 personnes et 200 artistes y sont présents pour partager leurs créations contemporaines comme traditionnelles. Cet événement d'ambiance festive et authentique se partage sur plusieurs sites du centre-ville de Pau : le stade Tissié, la salle Récaborde, le théâtre Saint-Louis, le Kiosque de la place Royale, la Place de la Déportation.

Rétrospective du Festival Hestiv'Oc 2018

Au programme de cet événement gratuit, le jeudi 22 août à 19h au stade Tissié, la traditionnelle « cantèra » pour le coup d’envoi de cette fête dédiée à la culture occitane. Mais dès le matin, profitez aussi des concerts et ateliers de danses dans les rues de Pau.

Tous les jours venez vous restaurer au Village Gourmand.

Pas moins de 60 spectacles gratuits se succèdent sur les différentes scènes du festival. Parmi elles, nous retrouvons "Anda-Lutz" le son jazz andalou et maghrébin, "Djé Balèti" le rock balèti de Toulouse, "Zoo Posse" le rock fusion d'Espagne, "Lou Tapage" folk rock d'Italie et d'autres artistes nombreux encore!