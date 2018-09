Le festival se déroule sur les pelouses du front de mer de Dieppe depuis 1980. Ce sont en réalité 20 éditions en 38ans avec comme thème artistique cette année "Le monde du fantastique"

Le Cambodge à l'honneur En centre-ville : Cycle de cinéma cambodgienExpositions sur la culture khmère : Au centre l'Arrchipel et à l"hôtel de ville

Sur le stand du Cambodge : Spectacles de Sbek Thom: du dimanche 9/09 au samedi 15/09 à 16h et le dimanche 16/9 à 13h30

Tous les 2 ans, ce sont huit hectares de pelouses entre la ville et la mer qui s'offrent aux cerfs-volistes et au public.

Les meilleurs équipes et pilotes de cerfs-volants acrobatiques, les plus grands artistes créateurs, mais aussi un large panel de cerfs-volants traditionnels sont fidèles au rendez-vous.

Cette manifestation gratuite permet, grâce à de nombreuses activités, de s'initier à la construction dans le cadre d'ateliers, ou au pilotage lors de séances encadrées par des professionnels

Les débuts: Septembre 1980 : Premières rencontres de cerfs-volants de Dieppe : participation d'une demi-douzaine de pays européens . Les rencontres seront renouvelées tous les deux ans.

Accéder au site du festival >>