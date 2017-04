Le Festival International de Musique Universitaire 2017 à Belfort

Du 1er au 5 juin 2017, le Festival International de Musique Universitaire vous donne rendez-vous au centre ville de Belfort avec une belle programmation musicale.

Pendant 5 jours, du 1er au 5 juin 2017, Belfort met à l'honneur la musique sous toutes ses formes avec plus de 200 concerts, 1600 musiciens, 100 groupes et ensembles venus de 32 pays différents, 19 scènes... le tout en accès gratuit et à destination de tous les publics. Le Festival International des Musiques Universitaires met cette année à l'honneur la trompette.

France Bleu Belfort Montbéliard est de la partie et vous donne rendez-vous devant la scène bleu, place Corbis, avec une programmation eclectique.

En savoir plus sur le FIMU 2017 :