Du 17 au 21 mai 2018, le 32e Festival International de Musique Universitaire vous donne rendez-vous au centre-ville de Belfort avec une belle programmation musicale.

Pendant 5 jours, du 17 au 21 mai 2018, week-end de Pentecôte, le FIMU de Belfort met à l'honneur la musique sous toutes ses formes avec plus de 200 concerts, 1600 musiciens, 100 groupes et ensembles venus de 40 pays différents avec un focus sur la musique du Burkina Faso, 19 scènes... le tout en accès gratuit et à destination de tous les publics. Le Festival International des Musiques Universitaires met cette année à l'honneur le violon.

France Bleu Belfort Montbéliard est de la partie et vous donne rendez-vous devant la scène bleu, place Corbis

Voir aussi : le dossier complet FIMU 2018 de France Bleu Belfort Montbéliard

Au programme, samedi 19 mai :

14h : Komorebi (soul electro, Besançon)

15h45 : Kilé (pop world, Burkina Faso)

17h30 : Que Tengo (cumbia chanson, Montpellier)

19h15 : Jo Wedin et Jean Felzine (Pop rock, Clermont Ferrand)

21h : MPL (Chanson, Marseille)

22h45 : Nazca (Indie Pop Folk, Dijon)

Au programme, dimanche 20 mai :

14h : Les lignes droites (Rock, Paris)

15h45 : The blind suns (Dream pop, Angers)

17h30 : Juldem (Pop soul, Suisse)

19h15 : Estère (Electro groove, Nouvelle Zélande)

21h : Gliz (Pop rock, Belfort)

22h45 : Opsah Deheli (Roots balkanique latino, Bordeaux)

Au programme, lundi 21 mai :

14h : La Malamana (Musique latine et salsa, Equateur)

15h45 : Bigger (Rock, Besançon)

17h30 : Riviera Paradise (Blues rock, Meaux)

