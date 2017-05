Le Festival International de Musique Universitaire de Belfort 2017 en pratique

Comment vous rendre au Festival International de Musique Universitaire de Belfort sans contraintes.

Le Fimu de Belfort se déroule du 1er au 5 juin. L'accès aux concerts est gratuit durant tout la durée de l'événement. Pour accèder facilement au centre ville, vous avez plusieurs solutions, train, bus, vélo, voiture...

Prenez le train !

Des liaisons TER Région Bourgogne – Franche-Comté sont mises en place à tarif spécial. Renseignements dans les gares de votre région. La gare de Belfort Ville se trouve à quelques minutes à pieds de l'événement.

Liaisons quotidiennes au départ de Gare de l’Est (Intercités) ou Paris Gare de Lyon (TGV). Puis ligne bus Optymo numéro 3 de la gare TGV au centre-ville de Belfort.

Prenez le bus !

Des navettes Optymo gratuites pendant le festival, au départ du Parking Techn’hom, 3 Chênes → Clémenceau, toutes les 20 minutes.

Le 2 juin, de 18h à 22h

Les 3 et 4 juin, de 14h à 1h

Le 5 juin, de 14h à 21h30

Prenez le vélo !

Est à votre service, le Vélo Libre Service d’Optymo facile à utiliser, 7j/7 et 24h/24. Plus de 260 vélos disponibles, 30 stations réparties sur Belfort et les alentours. Accès direct et gratuit pour les détenteurs du Pass Optymo, puis 0,02 € la minute. Sinon, droit d’entrée de 1 à 3€ selon la durée de location, puis 0,02 € la minute (Réservation par carte bancaire en appelant le serveur vocal au 0800 304 863 – n°vert).

Retrouvez le plan des stations et toutes les infos sur www.optymo.fr

Pour les festivaliers qui se déplacent avec leur vélo personnel, deux parkings gratuits et surveillés sont à disposition rue du Docteur Frery, en face de la CCI et square des anciens combattants d’Afrique du nord.

Prenez la voiture !

Si vous arrivez par l'autoroute A36, prenez la sortie « Belfort Centre » ou « Les Glacis du Château ». Le stationnement est conseillé sur le parking Techn’hom, d’où partent des navettes bus Optymo gratuites jusqu’au cœur du festival. Le centre ville de Belfort sera inaccessible aux voitures durant l'événement.