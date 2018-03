Pendant 5 jours, Beaune devient la capitale mondiale du polar, de l'intrigue et des frissons !

Pour sa dixième édition, le festival international du film policier va frapper très fort. On sait d'ores et déjà que c'est le comédien Lambert Wilson qui sera le président du jury. Il sera accompagné par le réalisateur Lucas Belvaux à la tête du jury "sang neuf", en charge de récompenser la relève des réalisateurs de thrillers d'un genre nouveau. Et ce n'est pas tout, puisque le festival accueillera également Hubert Charuel, réalisateur "Césarisé" pour son film "Petit Paysan" qui recevra au festival le prix Claude-Chabrol.

France Bleu Bourgogne, partenaire incontournable pour vivre le meilleur du festival

Pour que vous ne manquiez rien de cette dixième édition, France Bleu Bourgogne vous propose un dispositif complet. Rendez vous du 4 au 8 avril avec des émissions spéciales pour suivre toute l'actualité du festival, de la compétition aux hommages, et bien sur à l'antenne comme sur le web pour gagner des dizaines de places de cinéma et des polars à dévorer !