Nouvelle édition de JAZZ AU SOMMET, un festival ouvert à tous autour d'une musique à portée de tous : le jazz. Du Bessat à Saint-Genest-Malifaux en passant par Burdignes, c'est tout le Pilat qui va swinguer en cette première moitié du mois de septembre.

Du 6 au 16 septembre 2018, c'est la 11e édition du festival Jazz Au Sommet. Ce festival transporte sa programmation, cette année, au Bessat, au crêt de Chaussitre, à Saint-Genest-Malifaux, à Burdignes, Planfoy, Marlhes, et Saint-Sauveur-en-Rue. Encore une fois, le jazz et tous les styles musicaux apparentés, ou qui ont évolués à partir de cette musique, sont présents dans cette édition 2018.

La preuve avec le blues de Thomas Schoeffler dès le jeudi septembre.

On verra se mêler le jazz et la musique du monde avec le saxophoniste et clarinettiste Sylvain Rifflet.

L'originalité du festival est de proposer des randonnées les samedis 1er et 8 septembre autour des sources du Furan et vers Saint-Régis-du-Coin en nocturne.

Pour en savoir sur toute la programmation riche de cette édition 2018 sur le site du festival Jazz au Sommet.