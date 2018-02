"Les Paradis Artificiels" lance sa 11ème édition et poursuit son objectif d’établir un tour d'horizon des tendances musicales actuelles, au travers d’une série de concerts sur toute la métropole lilloise.

Cet événement est un polaroïd de ce qui se fait de mieux, avec des groupes émergents et des têtes d’affiches.

Ainsi, le fil se déroule dans un maximum de lieux, investissant aussi bien l'Aéronef, le Splendid, le Zénith ou le Grand Mix de Tourcoing…

Cette multitude événements est le résultat d’une farouche volonté de faire bouger la région Nord - Pas de Calais et d’inscrire sa sphère d’influences dans le paysage musical national, en suggérant à chacun de goûter des instants musicaux éclectiques, afin qui sait de se retrouver enivré par les artifices de ces Paradis .

Camille et Julie

"La scène nous passionne depuis toujours et elle fait partie de notre vie depuis plus de 12 ans. Nous avons toujours rêvé de partir en tournée, et ce rêve s’est concrétisé après l’aventure merveilleuse du 1er album de Camille. Notre 2ème album chez Warner Classics marque avec cette tournée un tournant très important pour nous deux. Nous avons une grande complicité, et jouer ensemble nous apporte à chaque fois une émotion unique.Le programme de cette tournée est composé de titres du 1er et du 2ème album, ainsi que d’inédits et de surprises que nous nous réjouissons énormément de partager avec le public ! Des artistes incroyables nous accompagnent sur cette tournée, tel que l’excellent pianiste Guillaume Vincent. Dès que nous sortons d’un concert, nous n’avons qu’une envie : remonter sur scène ! Cette tournée est une occasion spéciale de partir à la rencontre du public, et de partager des moments intenses et magiques tous ensemble"