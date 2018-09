Du 2 au 14 octobre 2018, le 23e festival du conte et de la parole d'Équeurdreville-Hainneville dans la Manche invite petits et grands à un voyage dans l’imaginaire des contes.

Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Chaque année plus de 3000 spectateurs se retrouvent pour écouter les conteurs, rire et voyager à travers la magie des mots.

Récit en musique, histoires chantées, contes pétillant, malicieux ou joyeux, le programme du festival du conte et de la parole "Passeurs de Mots" est fait pour toutes les oreilles, tous les âges.

Le programme du festival Passeurs de Mots : Tous les spectacles 2018

Le festival Passeurs de Mots 2018 c’est aussi :

L’heure du conte au Quasar : Une heure d’histoires à l’espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit - à partir de 4 ans - Mercredi 3 octobre de 17h à 17h30. Renseignements au 02.33.23.39.

Le cinéma Le Palace qui s’associe à l'évènement et propose la projection de 2 films : Les contes de la mer et Okko et les fantômes le dimanche 14 octobre.

Les cuisiniers du festival qui concoctent de bonnes choses à manger pour éveiller nos papilles lors de certaines soirées.

Les décorateurs du festival qui ont imaginé et confectionné une scénographie dans le hall de l’Agora.

Le festival Passeurs de Mots 2018 en pratique :

Ouverture de la billetterie à l’Espace Culturel Hippolyte Mars à Équeurdreville-Hainneville : le samedi 15 septembre de 9h à 16h et du lundi 17 septembre au vendredi 28 septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 18h les mardis et jeudis). Vous pouvez aussi réserver par courrier sur : Passeurs de mots 2018

Tarifs : 6€ la place à partir de 3 spectacles choisis. 8,20€ plein tarif / 4,20€ tarif réduit / 3,70€ tarif enfant (- de 12 ans)

Renseignements : Avant le festival : 02.33.53.96.45 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / Pendant le festival : 06.12.68.62.12

Passeurs de Mots est sur Facebook: suivez l'actualité du festival