Le festival Passeurs de Mots du 5 au 15 octobre

Du 5 au 15 octobre 2017, le 22e festival Passeurs de Mots d'Équeurdreville-Hainneville dans la Manche invite petits et grands à un voyage dans l’imaginaire des contes.

Récit Donquichottesque, Ciné-Concert conté, contes énergiques, expressifs ou déjantés, le programme du festival du conte et de la parole "Passeurs de Mots" est fait pour toutes les oreilles, tous les âges. Chaque année plus de 3000 spectateurs se retrouvent pour écouter les conteurs.

Nouveauté cette année, le festival Passeurs de Mots consacre une soirée à des conteurs amateurs, le vendredi 6 octobre.

Le programme du festival Passeurs de Mots : Tous les spectacles 2017

Le festival Passeurs de Mots c’est aussi :

Des Ateliers Créations et Histoires pour les enfants de 6 à 12 ans les mercredis 4 et 11 octobre de 15h à 16h30 à La Maison de Quartier du Puzzle : 25, rue Jean Moulin à Equeurdreville-Hainneville. Inscription et renseignements au 02.33.01.81.70

L’heure du conte au Quasar : Une heure d’histoires autour d’albums jeunesse à l’espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg-en-Cotentin. Mercredi 4 octobre de 17h à 18h. Renseignements au 02.33.23.39.40

Ouverture de la billetterie au service culturel de la mairie déléguée d’Équeurdreville-Hainneville : le samedi 16 septembre de 9h à 16h et du lundi 18 septembre au vendredi 29 septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 18h les mardis et jeudis et journées continues les vendredis).

A noter : la mise en place cette année d’un tarif abonnement à 6€ la place à partir de 3 spectacles choisis.

Passeurs de Mots est sur Facebook: suivez l'actualité du festival