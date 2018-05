Aujourd’hui, sur le lac d’Annecy, la silhouette du France a disparu mais son histoire continue. Intacte. Mystérieuse aussi.Le dernier vapeur du lac a sombré dans la nuit du 12 au 13 mars 1971 sans témoin ni raison apparente. Il repose aujourd’hui par 42 mètres de fond.

Le France est à lui seul un livre d’histoire. À chaque page, le parfum d’une époque, d’un style, d’une insouciance, les stigmates et les larmes des deux guerres, l’essor du tourisme, les années 1930, les folies des années 1960.

L’histoire du France racontée par André Dussollier est un récit moderne et historique qui vous emmène aussi par 42 mètres de fond, là où repose l’épave du France, dans les profondeurs du lac d’Annecy et dans une eau à près de 6 degrés. Incroyablement conservée, l’épave du France est l’un des sites de plongée les plus réputés au monde.

Découvrez la bande annonce du film

Le film documentaire Le France sera diffusé en salles en Savoie Mont-Blanc. Avant première le 18 mai au Pathé d'Annecy, suivront les projections suivantes :

Au Pathé du lundi 21 au vendredi 25 ai à 14h et 19h

A la Cinémathèque à Veyrier le jeudi 31 ami à 19h en présence du réalisateur

Au Nemours le vendredi 1er juin à 19h en présence du réalisateur le samedi 2 à 16h30, le dimanche 3 à 19h, le lundi à 16h30 et mardi 5 juin à 14h

Ce film est aussi l’occasion de découvrir le paysage unique du lac d‘Annecy et son décor de toujours. Mais au-delà des paysages, le lac d’Annecy est aussi un spot de plongée connu du monde entier. Dans ce film, des images sous-marines ont été réalisées sur l’épave du France pour illustrer la magie du dernier vapeur par 42 mètres de fond et l’incroyable conservation de l’épave et des objets mythiques du France.