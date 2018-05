Le Fol’Car de la Pernelle, les 27 et 28 mai

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Dans le Val de Saire entre Quettehou et Barfleur, le circuit de la Pernelle attend les véhicules du 26ème Fol’Car le week-end des 26 et 27 mai 2018. Plus d'une centaine de bolides vont s'élancer sur un circuit 100% terre : un beau spectacle de sport mécanique en perspective !