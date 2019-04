Le Fol’Car de la Pernelle, les 4 et 5 mai

Entre Quettehou et Barfleur dans la Manche, le circuit de la Pernelle attend les véhicules du 27ème Fol’Car le week-end des 4 & 5 mai 2019. Plus d'une centaine de bolides vont s'élancer sur un circuit 100% terre : un beau spectacle de sport mécanique en perspective !

la pernelle

Le Fol'Car est une course de vitesse se déroulant sur des circuits en terre. Cette discipline rassemble des passionnés, dont l'objectif est de participer à des compétitions automobiles avec des moyens raisonnables. Le Fol'Car régit par la Fédération Française du Sport Automobile, répond à une réglementation sportive et technique stricte. Depuis 2003, la discipline a vu une évolution importante, avec la création d'un véritable championnat national : la Coupe de France de Fol'Car. Le Fol’Car de la Pernelle fait partie du championnat de l’ouest pour la catégorie Sprint-Car.

A la Pernelle dans la Manche, plusieurs catégories de véhicules seront au départ du Fol'Car (des bolides de 1400, 1600, 2000cm3), des Sprint-Cars qui sont de petits monoplaces à châssis tubulaire ainsi que des Buggys, monoplaces qui ont des moteurs de motos de 600 ou 700 cm3.

Des pilotes en provenance de toute la France se présenteront sur la ligne de départ de l'édition 2019. Le Fol’Car de la Pernelle est une course où les moteurs vrombissent où les pilotes et leurs véhicules dérapent et glissent.

Les épreuves débutent samedi 4 mai à 14h avec les Sprint-Cars et Buggys.

Tarifs 12€ pour le week-end / 10€ pour le dimanche et gratuit pour les moins de 12 ans.

Restauration et buvette sur place.