Le GR® R1, le tour du Piton des Neiges à La Réunion élu GR® préféré des français

Tout au long du mois de novembre, vous avez pu voter pour choisir votre GR® préféré, un sentier de grande randonnée déjà connu, parcouru un peu ou en entier, celui de vos projets ou simplement celui de votre région de coeur. Et c'est le GR® R1, sur l'île de la Réunion, qui l'a emporté !

L'île de La Réunion et ses sentiers font rêver et motivent les randonneurs, l'édition 2018 du GR® préféré des français en est une nouvelle preuve. Avec plus de 30% des votes, le GR® R1, tour du Piton des Neiges, l'emporte largement.

Ce GR® plutôt sportif de près de 60 kilomètres permet - notamment - d'accéder au plus haut sommet de La Réunion, le piton des Neiges, mais aussi de découvrir les trois grands cirques de l'île, Salazie, Cilaos et Mafate. Un paradis pour le randonneur qui recherche des paysages variés, riches et contrastés : forêts luxuriantes, cascades, paysages volcaniques...

Les 8 GR® qui étaient en compétition