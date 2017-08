Déposez les annonces de vos manifestations pour le grand agenda de France Bleu Gironde

France Bleu Gironde se fait le relais de vos événements. Vous êtes organisateur d'une manifestation, déposez vos annonces et rendez-vous pour notre grand agenda le samedi à 11h.

Faites connaître vos manifestations : fêtes, concerts, expositions, marchés... Vous pouvez déposer vos annonces d'événements via le formulaire ci-dessous. Rendez-vous tous les samedis de 11h à 11h40 sur les ondes de France Bleu Gironde pour le grand agenda qui vous propose une sélection des sorties et manifestations à venir à Bordeaux et en Gironde.