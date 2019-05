"Le Grand Bain" projeté les pieds dans l'eau : séance ciné-piscine à Fontaine d'Ouche

Une soirée un peu particulière ce mardi à la piscine de la Fontaine-d'Ouche à Dijon : "Le Grand Bain", dans tous les sens du terme. Le film de Gilles Lellouche sorti en 2018 était projeté pour cette deuxième édition du Ciné-Piscine, organisée par Jour de Fête et financée par la ville.

Dijon, France

Ciné-piscine, c'est l'idée de regarder un film les pieds dans l'eau. Quoi de mieux qu'un film qui parle justement de cet univers ? Près de 85 personnes ont regardé "Le Grand Bain" ce mardi depuis le bassin de la piscine de la Fontaine d'Ouche, une cinquantaine d'autres étaient dans les gradins. Le film "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche parle justement d'une bande de copains qui se prépare aux championnats du monde de natation synchronisée.

🍿 🏊‍♂️ #cinépiscine : séance cinéma aquatique à la piscine de la Fontaine d’Ouche ! 100 personnes dans l’eau devant ... « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche 💦 #dijonenfete#MJCpic.twitter.com/QJFephA7Rt — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 7, 2019

Un événement gratuit organisé par Jour de Fête et financé par la ville de Dijon. Il a fallu payer les droits pour diffuser le film Le Grand Bain, soit entre 400 euros et 600 euros. Cela n'a pas été simple car le film est sorti il y a à peine un an. C'est le cinéma itinérant Les tourneurs de la Fédération Régionale des MJC qui a géré la projection.

Un univers à part

Après 30 minutes d'aquagym ceux qui le souhaitaient, les plus de douze ans seulement, on pu s'installer sur leur matelas gonflable, enfin ceux qui ne se sont pas dégonflés, car pas mal de matelas ont explosé pendant la soirée. Une eau à 32 degrés, une odeur de chlore, le clapotis qui berce les spectateurs remplaçant les habituels bruits de popcorn : on s'y croirait dans le grand bain.

"C'est génial!" : écoutez Frédéric, heureux sur son matelas gonflable, les pieds dans l'eau Copier

C'est mieux qu'un canapé ou qu'un siège de cinéma : "on entend pas le bruit des chips et ça c'est génial, on entend l'eau, mais ça détend," explique un spectateur, "super idée de venir découvrir un film qui traite de piscine dans une piscine," raconte Sophie sa voisine.

Cela plaît bien sûr aux enfants comme la petite Éléonore : "de une tu te détend, de deux tu regardes un film rigolo. D'habitude c'est pas rigolo, c'est sur une scène et pas dans une piscine, là c'est mieux." Les enfants de moins de douze ans n'étaient pas censés assister au film depuis l'eau, six maîtres nageurs veillaient au grain.