17ème édition du Festival du Voyage d'Albertville, "Le Grand Bivouac" du 18 au 21 octobre.

Festival du voyage et des découvertes, Le Grand Bivouac propose de vous faire rêver, partager et comprendre le monde contemporain, à travers des récits, témoignages, expériences et analyses des grands voyageurs de tous horizons.

Parmi les "témoins" de cette 17ème édition, le philosophe et agroécologiste Pierre Rabbhi.

France Bleu Pays de Savoie en direct du Grand Bivouac samedi 20 octobre de 14h à 16h

Au programme : projections, grands débats, soirées à thèmes, expositions, concerts, salon du livre, masterclass de Reza (photo reporter de renom), labo voyageur, bivouac des mômes, salon du voyage et marché artisanal !