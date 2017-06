Le Grand Chambard 2017 le nouveau son et lumière de Blangy-sur-Bresle

LE GRAND CHAMBARD: Le projet

Le titre du projet global, « Le Grand Chambard », fait référence au bouleversement, au désordre, à la confusion et à la violence engendrés par ces années de guerre. Et dans sa forme spectacle de plein air, « Le grand chambard » est également le titre du journal par lequel les villageois apprennent toutes les nouvelles du monde et du front.

Ce projet s’inscrit sur 5 ans de 2014 à 2018 afin de pouvoir « coller » aux différentes commémorations de la guerre 1914/1918.

Sur une période aussi longue, il a été convenu que le contenu des différentes interventions serait évolutif : chaque année, un thème central est choisi et sert de support à toutes les interventions du groupe. Si en 2015, le thème central a été « les femmes dans la guerre », en 2016, le Carcahoux se penche sur la vie des enfants pendant la guerre.

AINSI FONT FONT FONT NOS P'TITS SOLDATS marionnettes

Le spectacle 2017, tout en reprenant certains thèmes des années précédentes, évoque l'année 1917 , le ras le bol des soldats et de la population:

Jean et Lucie se sont mariés le 1er Août 1914 et le 2, l'ordre de mobilisation générale est tombé. Leur espoir d'une vie heureuse est bouleversé par les 3 premières années de guerre.

L'année 1917 n'offre pas l'accalmie tant souhaitée...

3 représentations

vendredi 7 et samedi 8 juillet: accueil du public à 19h30 , repas à 20h , spectacle à 21h30

dimanche 9 juillet: accueil à 16h30, spectacle à 17h

Formule spectacle avec repas 20€/ adulte 14€/enfant

Spectacle seul 14€/adulte 10€/enfant

Renseignements et réservations

téléphone: 07 86 92 82 68 ou 07 85 51 28 07

mail