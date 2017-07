Pour le retour estival du Grand Cirque de Saint-Pétersbourg, France Bleu Gironde vous offre vos invitations.

Le Grand Cirque de Saint Pétersbourg vous présente son tout nouveau spectacle « Les stars du Cirque de Russie » !

Ce spectacle venu de la Venise du Nord, Saint-Pétersbourg, inspire les artistes de vrais exploits scéniques. Le mélange des genres et des époques nous transporte dans un autre monde, une autre culture.

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, on se laisse emporter au pays des steppes et des Toundras, avec une pléiade d’artistes qui font la tradition et la renommée du cirque Russe à travers le monde.

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants , des clowns poétiques et hilarants et des invités inédits ! Durant 2 heures, nous découvrons les chants traditionnels russes, les danses folkloriques, un cœur exceptionnel interprétant les chansons les plus connues du répertoire russe sans oublier quelques airs en français. Le tout couronné par des numéros de danse classique de haut niveau.

Ce show russe inédit mêlant traditionnel et modernité se compose d’une quinzaine d’artistes slaves. Un réel moment de magie et de féerie à partager en famille.

Le chapiteau s’installe à Libourne les Samedi 29 et Dimanche 30, et à Coutras le Lundi 31 Juillet.