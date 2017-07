Le groupe Ultraviolet dans Ça va monter d'un ton sur France Bleu Pays d'Auvergne

Christophe Noiseux reçoit dans son émission live Ça va monter d'un ton Le groupe Ultraviolet

Pour ce nouveau numéro nous accueillons le groupe Ultraviolet, groupe électro-pop-rock composé de deux clermontois, Romane Santarelli et Louis Fayolle.

Ce duo est un sérieux concentré de talent. Et malgré leur jeune âge, (une petite vingtaine d’années à la louche), il rayonne de ce duo une sérieuse maîtrise artistique et musicale qui amène à la création de titres efficaces embarqués par une musique et une voix (celle de Louis) qui n’a rien à envier aux groupes mythiques de la pop anglaise des années 80.

Mais ici s’arrêtent les comparaisons, car Ultraviolet c’est aussi un univers propre et original qui marie deux influences : à savoir l’électro de Romane et la musique pop-rock de Louis. Et l’alchimie prend, elle nous embarque tout de suite. Il suffit de fermer les yeux. Romane Santarelli et Louis Fayolle ont très vite été remarqués par les professionnels, qui ont porté, sur leur compo, une oreille bienveillante.

Et depuis que leur EP 6 titres intitulé « OUTLAW » est sorti les contacts se sont enchaînés et les événements précipités…. En effet Ultraviolet a assuré (et le terme est tout à fait approprié) la 1ère partie du groupe rock belge KS’Choice, de Cocoon, d’Hiverpool et la grande scène de Jaude pour la fête de la musique.

Pas de doute Romane et Louis iront loin, c’est du moins ce qu’on leur souhaite.

