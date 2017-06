Corc' Concert à Scenina à Ajaccio

Le Jakez Orkeztra a bientôt 10 ans. Autour de Jacky, Breton exilé en Corse, on retrouve des têtes connues de la scène musicale insulaire : Célia Picciocchi (trio Elixir, Petru Santu Guelfucci, Voce Ventu…), Jean Castelli (I cantelli, I surghjenti…), Pierre Michelangeli (Tapage Nocturne, Qui…). Trois albums (Léon, Byzance, Fol) rassemblent leurs chansons en français dont l’inspiration puise autant dans le répertoire des “boss” (Brel, Brassens…) que dans celui des Négresses vertes et autre Louise attaque. Alors oui comme on l’imagine le son est acoustique, un peu tzigane, un peu celtique et les envolées de violon se mêlent à la contrebasse ou l’accordéon. Mais attention, au détour d’un virage l’orage peut gronder et le monde basculer dans des éclairs saturés. Rap acoustique, jazz qui zozote..., une énergie drôle et poétique à la fois... C’est le Jakez Orkeztra !