Le jazz à l'honneur à Bois-Guillaume avec France Bleu Normandie pour le festival Jazz in Mars

Affiche Jazz in Mars 2019 Bois-Guillaume

6 soirées pour les amateurs de jazz!

VENDREDI 22 MARS – 20h30 (COMPLET)

Fabien RUIZ, Michel PASTRES et le BIG BAND CHRISTIAN GARROS présence exceptionnelle du célèbre claquettiste Fabien RUIZ, chorégraphe et coach du film aux 5 Oscars « The Artist »

SAMEDI 23 MARS – 20H30 TCHA-BADJO Créé par deux guitaristes canadiens, TCHA-BADJO c’est l’histoire d’un collectif de musiciens aux différentes nationalités et influences musicales, tous animés par une passion commune pour le jazz, plus particulièrement le jazz manouche et le swing.

DIMANCHE 24 MARS – 17h00 (COMPLET) L’ORCHESTRE DU GRAND TURC Né dans la banlieue de Rouen, à l’aube des années 80, l’orchestre de 18 musiciens vous emmènera dans les années 1940 à une surprise partie zazoue chez Boris !

VENDREDI 29 MARS – 20h30 AMERICAN NIGHT Irene JALENTI, chanteuse américaine, d’origine italienne envoûtera la scène de son timbre profond, sa passion et sa créativité.

Puis Sol ROOTS, talentueux musicien américain, guitariste-chanteur soul à l’influence noire-américaine accompagnera le groupe de musiciens menés par Eric Preterre.

Composé pour l’occasion, le groupe franco-américain inédit réunira aussi Eric PRETERRE au saxophone, Bertrand COULOUME à la contrebasse et Kevin STRANGE à la batterie et Joshua ESPINOZA au piano (sous réserve).

SAMEDI 30 MARS – 20h30 François LAUDET quintet + one Considéré comme le meilleur batteur swing français de sa génération.

DIMANCHE 31 MARS – 17h00 (COMPLET) BIG BAND CHRISTIAN GARROS AND FRIENDS Les 16 musiciens du Big Band normand invitent, pour la clôture du festival, leurs amis musiciens, de talentueux invités, pour un spectacle d’une rythmique à couper le souffle.

André VILLEGER, sax tenor, Fabien MARY trompettiste, François LAUDET batteur

Accéder à la billetterie en ligne de Jazz in Mars

Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie, Bois Guillaume

Renseignements au 02 35 12 24 55.