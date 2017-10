Le Jeu du Cotentin à gagner sur France Bleu

Le jeu du Cotentin est un jeu de société familial qui permet de tester vos connaissances du territoire local. Des questions pour tous sur l’histoire, la géographie, le patrimoine, les traditions locales, les personnages célèbres afin de parcourir le Cotentin en s’amusant.

Le jeu du Cotentin est un jeu pour toute la famille avec des questions "junior", des charades et devinettes, des questions écrites et des photos. Plus de 550 énigmes sur cette presqu'île de la Manche.

Sur le principe du jeu de l’Oie, au départ de votre commune vous parcourez le Cotentin et découvrez le territoire autour de chez vous.

Écoutez le créateur du Jeu du Cotentin, Grégory Bordier :

Grégory Bordier créateur du Jeu du Cotentin Copier

Tarif : 34,90€. Où trouver le Jeu du Cotentin : les points de vente.

Le site : Le Jeu du Cotentin