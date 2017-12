On fête Noël et le Nouvel An ensemble sur France Bleu Gard Lozère. Tous les jours, toutes les heures, montez dans notre sapin, décrochez les boules magiques et gagnez de magnifiques cadeaux.

Cette année encore, France Bleu Gard Lozère vous gâte pendant les fêtes. Pour célébrer Noël et le passage à 2018, vous êtes invités chaque jour à monter dans notre superbe sapin pour découvrir les boules magiques qui vous permettront de gagner des centaines de cadeaux.

Plus de 10.000 euros de cadeaux à gagner

Des crêpières

Des blenders

Des presse agrumes

Des barbecues

Des yaourtières

Des machines à glace italienne

Des appareil à hot dog

Des gaufriers

Des machines à barba papa

Des paniers garnis de produits du terroir

Des pochettes Occitane

De l'huile d'olive du Gard

Des invitations pour les meilleurs restaurants de la région

Des sacs pique nique

Des sacs de voyages

Des montres connectées

Et plein d'autres surprises !

Bonnes Fêtes avec France Bleu Gard Lozère

Pour tenter votre chance au Sapin Magique de France Bleu Gard Lozère, rendez-vous chaque jour à : 6h20, 7h25, 8h40, 9h40, 10h50 et 17h20.

Dès le signal donné à l'antenne, appelez-nous au 04 66 21 36 37, montez dans le sapin, décrochez l'une des boules magiques et découvrez votre magnifique cadeau.

Les fêtes de Noël et du Nouvel An, c'est ensemble avec France Bleu Gard Lozère !